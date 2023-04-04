Нещодавно інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що екс-наставник Уотфорда може очолити збірну України, якою тимчасово керує Руслан Ротань.

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Перемовини між Білічем та УАФ вже розпочалися, і проходять на позитивній ноті. Особливо цікавою була пропозиція колишнього тренера Хорватії. Згідно з інформацією Index.hr, він запропонував виконувати свою роботу безоплатно. Такий крок став би прецедентом у світовому футболі.

Фахівець повинен отримати близько 400 000 фунтів стерлінгів компенсації від свого колишнього клубу за дострокове розірвання контракту. Тому питання оплати не буде стояти на першому місці через те, що він бажає якнайшвидше повернутися до роботи.

Нагадаємо, що Біліч на рівні збірних востаннє працював 11 років тому з рідною Хорватією. Україні потрібно визначатись з головним тренером до червня, коли відбудуться наступні 2 матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії (16-го) і Мальти (19-го).

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