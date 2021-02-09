Українська асоціація футболу оприлюднила фінальну трійцю в голосуванні за найкращого тренера чоловічої команди в Україні.

Мірча Луческу, Віктор Скрипник та Олександр Рябоконь стали головними претендентами на звання найкращого наставника в Україні у 2020 році, повідомляє Футбольні зірки України.

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Цікаво, що до трійці фіналістів не потрапив чинний чемпіон України – головний тренер Шахтаря Луїш Каштру.

До слова, Зоря під керівництвом Скрипника посіла третє місце у минулому сезоні, Десна Рябоконя завершила четвертою, а Луческу з Динамо завершив першу половину поточного сезону УПЛ на першому місці.

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