Украинская ассоциация футбола обнародовала финальную тройку в голосовании за лучшего тренера мужской команды в Украине.

Мирча Луческу, Виктор Скрипник и Александр Рябоконь стали главными претендентами на звание лучшего наставника в Украине в 2020 году, сообщает Футбольні зірки України.

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Интересно, что в тройку финалистов не попал действующий чемпион Украины – главный тренер Шахтера Луиш Каштру.

К слову, Заря под руководством Скрипника заняла третье место в прошлом сезоне, Десна Рябоконя завершила четвертой, а Луческу с Динамо завершил первую половину текущего сезона УПЛ на первом месте.

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