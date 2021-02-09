УАФ определилась с претендентами за звание лучшего тренера Украины в 2020 году
Украинская ассоциация футбола обнародовала финальную тройку в голосовании за лучшего тренера мужской команды в Украине.
Мирча Луческу, Виктор Скрипник и Александр Рябоконь стали главными претендентами на звание лучшего наставника в Украине в 2020 году, сообщает Футбольні зірки України.
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Интересно, что в тройку финалистов не попал действующий чемпион Украины – главный тренер Шахтера Луиш Каштру.
К слову, Заря под руководством Скрипника заняла третье место в прошлом сезоне, Десна Рябоконя завершила четвертой, а Луческу с Динамо завершил первую половину текущего сезона УПЛ на первом месте.
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