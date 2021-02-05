Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прагне, аби його підопічні були сконцентровані лише на підготовці до другої частини сезону.

Наставник луганського клубу заборонив своїм підопічним спілкування з пресою, поки команда перебуває на зимових зборах, повідомляє Football Hub.

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Такі заходи прийняті для того, аби футболісти зайвий раз не відволікались від тренувань. Додамо, що Зоря 7 лютого проведе останній спаринг у Туреччині, після чого повернеться в Україну.

До слова, вже 13 лютого Зоря відновить виступи в УПЛ матчем проти Десни – поєдинок запланований на 14:00.

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