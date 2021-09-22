Розгляд справи щодо порушення правопорядку під часу матчу 8-го туру УПЛ Динамо – Олександрія відбудеться на одному з найближчих засідань КДК УАФ, повідомляє Meta-ratings.

Динамо – Олександрія: вболівальник продемонстрував наслідки бійки на НСК Олімпійський

Дисциплінарний комітет збирається покарати "біло-синіх" одним матчем без глядачів умовно і додатково накласти на киян штраф – 300-400 тисяч гривень. До прикладу, максимальне грошове покарання за подібні порушення від УАФ становить 500 тисяч гривень.

Комітет, найімовірніше, не обмежуватиме уболівальників у відвідуванні матчу 10-го туру УПЛ Динамо – Шахтар, який відбудеться 3 жовтня. Оскільки у нинішньому сезоні інших серйозних порушень на НСК Олімпійському ще не було.

Нагадаємо, під час гри на трибунах стадіону відбулася бійка. Як з'ясувалося, ультрас "біло-синіх" не сподобалася реакція інших вболівальників на запалені ними фаєри.

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