УАФ визначилася з покаранням для Динамо за поведінку фанатів під час матчу з Олександрією, – ЗМІ
Дисциплінарний комітет УАФ дозволить провести матч 10-го туру УПЛ Динамо – Шахтар з глядачами, незважаючи на нещодавнє побиття вболівальників.
Розгляд справи щодо порушення правопорядку під часу матчу 8-го туру УПЛ Динамо – Олександрія відбудеться на одному з найближчих засідань КДК УАФ, повідомляє Meta-ratings.
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Дисциплінарний комітет збирається покарати "біло-синіх" одним матчем без глядачів умовно і додатково накласти на киян штраф – 300-400 тисяч гривень. До прикладу, максимальне грошове покарання за подібні порушення від УАФ становить 500 тисяч гривень.
Комітет, найімовірніше, не обмежуватиме уболівальників у відвідуванні матчу 10-го туру УПЛ Динамо – Шахтар, який відбудеться 3 жовтня. Оскільки у нинішньому сезоні інших серйозних порушень на НСК Олімпійському ще не було.
Нагадаємо, під час гри на трибунах стадіону відбулася бійка. Як з'ясувалося, ультрас "біло-синіх" не сподобалася реакція інших вболівальників на запалені ними фаєри.
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