Рассмотрение дела о нарушении правопорядка на матче 8-го тура УПЛ Динамо – Александрия состоится на одном из ближайших заседаний КДК УАФ, сообщает Meta-ratings.

Динамо – Александрия: болельщик продемонстрировал последствия драки на НСК Олимпийский

Дисциплинарный комитет собирается наказать "бело-синих" одним матчем без зрителей условно и дополнительно наложить на киевлян штраф – 300-400 тысяч гривен. К примеру, максимальное денежное наказание за подобные нарушения от УАФ составляет 500 тысяч гривен.

Комитет, скорее всего, не будет ограничивать болельщиков в посещении матча 10-го тура УПЛ Динамо – Шахтер, который состоится 3 октября. Поскольку в нынешнем сезоне других серьезных нарушений на НСК Олимпийском еще не было.

Напомним, во время игры на трибунах стадиона произошла драка. Как выяснилось, ультрас "бело-синих" не понравилась реакция других болельщиков на зажженные ими файеры.

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