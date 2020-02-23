УАФ витратила солідну суму на впровадження VAR – Павелко розповів про подальші плани щодо застосування системи

Президент УАФ Андрій Павелко поділився планами щодо подальшого збільшення кількості матчів УПЛ, на яких працюватиме система VAR.

Вартість фургона VAR – 300 тисяч євро, навчання арбітрів УПЛ роботі з системою коштувало 1 мільйон євро, інформує програма Великий футбол.

Шахтар – Десна: вперше в історії УПЛ арбітр скасував гол після застосування VAR

"У нас є технічна можливість покроково додавати в кількості матчів, на яких буде працювати VAR. Сьогодні можливості VAR обмежені двома матчами туру.

Хотілося б, щоб ближче до баталій за зону УЄФА, за виліт, за поділ по групах, застосування VAR було на максимальній кількості матчів, які мають турнірне значення.

Це все – дуже дороге задоволення. Щоб забезпечувати роботу VAR на кожному матчі, потрібні ще фінансові вливання. Це має бути і участь самих клубів. Клуби повинні розуміти, що VAR повинен бути на кожному матчі.

Хочемо зменшити розмови про упередженість арбітрів. Це ми побачимо через кілька турів, коли будуть прийняті рішення, які, напевно, не всіх влаштують" – сказав Павелко.

Нагадаємо, що сьогодні у матчі Шахтар – Десна вперше в історії УПЛ був скасований гол після застосування VAR.

Шахтар – Десна: дебют VAR врятував "гірників", ротація Каштру проти солідних гостей, все вирішила магія на 90+4