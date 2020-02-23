УАФ потратила солидную сумму на внедрение VAR – Павелко рассказал о планах относительно применения системы

Президент УАФ Андрей Павелко поделился планами относительно дальнейшего увеличению количества матчей УПЛ, на которых будет работать система VAR.

Стоимость фургона VAR – 300 тысяч евро, обучение арбитров УПЛ работе с системой стоило 1 млн евро, информирует программа Великий футбол.

Шахтер – Десна: впервые в истории УПЛ арбитр отменил гол после применения VAR

"У нас есть техническая возможность пошагово добавлять в количестве матчей, на которых будет работать VAR. Сегодня возможности VAR ограничены двумя матчами тура.

Хотелось бы, чтобы ближе к баталиям за зону УЕФА, за вылет, за раздел по группам, применение VAR было на максимальном количестве матчей, которые имеют турнирное значение.

Это все – очень дорогое удовольствие. Чтобы обеспечивать работу VAR на каждом матче, нужны еще финансовые вливания. Это должно быть и участие самих клубов. Клубы должны понимать, что VAR должен быть на каждом матче.

Хотим уменьшить разговоры о предвзятости арбитров. Это мы увидим через несколько туров, когда будут приняты решения, которые, наверное, не всех устроят", – сказал Павелко.

Напомним, что сегодня в матче Шахтер – Десна впервые в истории УПЛ был отменен гол после применения VAR.

Шахтер – Десна: дебют VAR спас "горняков", ротация Каштру против солидных гостей, все решила магия на 90+4