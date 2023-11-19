Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув поведінку офіційних осіб Металіста 1925 після матчу 14-го туру УПЛ проти Полісся (1:2), повідомляє "ТаТоТаке".

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Як наслідок, за нецензурні та образливі висловлювання на 3 матчі (2 – умовно) було відсторонено тренера харківського клубу Олега Голодюка. Також на 3 матчі дискваліфікований асистент тренера Євген Котов – за образу суддів та агресивну поведінку (після матчу Котов на знак протесту вибив м’яч з рук арбітра Ярослава Козика, – прим.). Окрім того, клуб оштрафовано на 10 000 гривень.

Зважаючи на це, наступної суботи (25 листопада) керувати діями Металіста 1925 у матчі 15-го туру УПЛ проти Вереса зможуть або тренер-аналітик Максим Цвіренко, або тренер воротарів Сергій Вольваков, або тренер з фізичної підготовки Андрій Шабалін.

Нагадаємо, після 14-ти турів харків'яни йдуть у турнірній таблиці УПЛ одинадцятими, маючи у своєму доробку 15 очок.

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