Генеральний директор Металіста 1925 Ярослав Вдовенко більше не буде працювати з "жовто-синіми".

"З понеділка я не буду працювати в Металісті 1925. У клубі змінився власник і мені прийшов час іти.

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Я сам вирішив попрощатися. Рішення назріло вже давно. З попередніми власниками у мене все було добре, а з новими – змінилась філософія клубу. Тому я пішов", – сказав Вдовенко у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, новим власником Металіста 1925 став Володимир Носов, засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT.

Після 14-ти турів харків'яни йдуть у турнірній таблиці УПЛ одинадцятими, маючи у своєму доробку 15 очок.

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