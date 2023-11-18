"Синьо-жовті" перебувають за крок від виходу на чемпіонат Європи. Про підготовку до вирішальної дуелі з Італією та феєрію молодіжної збірної дивіться у новому випуску "Футбол 24".

У передостанньому турі кваліфікації на Євро-2024, який відбудеться у Німеччині, збірна Італії познущалась і помстилась Північній Македонії (5:2) за непотрапляння на Мундіаль у Катарі. Тепер для виходу із групи С італійцям достатньо зіграти в останньому турі проти України внічию, щоправда, самі гравці "Скуадри Адзурри" налаштовані лише на перемогу.

Окрім того, напередодні свій матч в рамках відбору на Євро-2025 провела українська молодіжка, розтрощивши одноліток із Люксембургу (4:0). Дебютним голом вдалось відзначитися Арсенію Батагову, якого уже нарекли в команді Мельгоси справжнім ветераном. Про це і не тільки – у новому відео на YouYube-каналі "Футбол 24".

Україна розбила Люксембург і продовжує лідирувати у відборі на Євро-2025 U-21 – допомога Реброва дала результат