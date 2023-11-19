Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел поведение официальных лиц Металлиста 1925 после матча 14-го тура УПЛ против Полесья (1:2), сообщает "ТаТоТаке".

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Как следствие, за нецензурные и оскорбительные высказывания на 3 матча (2 – условно) был отстранен тренер харьковского клуба Олег Голодюк. Также на 3 матча дисквалифицирован ассистент тренера Евгений Котов – за оскорбление судей и агрессивное поведение (после матча Котов в знак протеста выбил мяч из рук арбитра Ярослава Козика, – прим.). Кроме того, клуб оштрафован на 10 000 гривен.

Таким образом, в следующую субботу (25 ноября) руководить действиями Металлиста 1925 в матче 15-го тура УПЛ против Вереса смогут или тренер-аналитик Максим Цвиренко, или тренер вратарей Сергей Вольваков, или тренер по физической подготовке Андрей Шабалин.

Напомним, после 14-ти туров харьковчане идут в турнирной таблице УПЛ одиннадцатыми, имея в своем активе 15 очков.

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