Перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко залишився задоволений остаточним рішенням Союзу європейських футбольних асоціацій щодо окупантів, яке вдалось змінити завдяки союзникам, що долучилися до бойкоту.

"Ми вдячні усім нашим європейським партнерам, які підтримали наш протест проти допуску російських команд.

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Мав нагоду особисто донести нашу позицію колегам з інших країн під час нещодавнього засідання Комітету Хет-трик УЄФА, яке відбулося 4 жовтня. Важливо, щоб країна-терорист несла повну відповідальність за свої злочини, у тому числі і у футбольному світі. Компромісів у цьому питанні бути не повинно", – цитує Костюченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Виконком УЄФА під час сьогоднішнього засідання зняв з розгляду питання щодо допуску російських збірних U-17 до змагань, які проходять під егідою організації.

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