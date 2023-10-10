УАФ отреагировала на решение УЕФА относительно скандального допуска сборных России к международным турнирам
Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко остался доволен окончательным решением Союза европейских футбольных ассоциаций относительно оккупантов, которое удалось изменить благодаря союзникам, присоединившимся к бойкоту.
"Мы благодарны всем нашим европейским партнерам, которые поддержали наш протест против допуска российских команд.
УЕФА отменил скандальное решение о допуске сборных России к международным турнирам
Имел возможность лично донести нашу позицию коллегам из других стран во время недавнего заседания Комитета Хет-трик УЕФА, которое состоялось 4 октября. Важно, чтобы страна-террорист несла полную ответственность за свои преступления, в том числе и в футбольном мире. Компромиссов в этом вопросе быть не должно", – цитирует Костюченко официальный сайт УАФ.
Напомним, Исполком УЕФА во время сегодняшнего заседания снял с рассмотрения вопрос о допуске российских сборных U-17 к соревнованиям, которые проходят под эгидой организации.
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