Украинская ассоциация футбола не смогла остаться в стороне от информации о продлении отстранения Андрея Павелко от должности президента организации.

"Состоялось судебное заседание по очередной попытке "отстранить" от занимаемой должности Андрея Павелко. Еще раз напоминаем, что решение суда, которым впервые было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном "отстранении" Андрея Павелко не вступило в законную силу и обжалуется в апелляционной инстанции.

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На сегодняшнее решение суда также будет подана апелляция. Андрей Павелко, как и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, продолжают выполнять свои должностные обязанности", – говорится в заметке УАФ на официальной странице в Facebook.

Напомним, в ноябре прошлого года Печерский суд Киева избрал Павелко и Записоцкому меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. Впрочем, оба за счет УАФ быстро воспользовались возможностью внести залог на суммы по почти 10 млн грн. Несмотря на все проблемы с законом, Павелко остается президентом УАФ и даже переизбрался в Исполком УЕФА.

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