"Те, що Андрій Павелко перебуває за кордоном, неправда. Президент УАФ увесь цей час перебуває в Україні. Він на постійному зв’язку і оперативно відповідає на дзвінки і повідомлення.

Під час обстрілу Харкова отримав поранення колишній український арбітр

Крім того, з 24-го лютого, – дня початку повномасштабного вторгнення на територію України окупаційних військ РФ і запровадження в нашій державі воєнного стану, – працює Координаційний центр УАФ.

На сайті та на фейсбук-сторінці УАФ вказаний номер телефону, за яким при потребі можна звернутися за допомогою всім представникам футбольної спільноти. В тому числі, і арбітрам. Центр робить все можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості людей, які постраждали від бойових дій і які потребують такої допомоги.

Що стосується Олександра Крана, то ми знаємо про його поранення і надаємо необхідну підтримку. Олександром зараз опікується особисто голова обласної асоціації Віктор Коваленко", – сказав Городчук у коментарі UA-Football.

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