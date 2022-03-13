"То, что Андрей Павелко находится за границей, неправда. Президент УАФ все это время находится в Украине. Он на постоянной связи и оперативно отвечает на звонки и сообщения.

Во время обстрела Харькова получил ранение бывший украинский арбитр

Кроме того, с 24 февраля, – дня начала полномасштабного вторжения на территорию Украины оккупационных войск РФ и введения в нашем государстве военного положения, – работает Координационный центр УАФ.

На сайте и на фейсбук-странице УАФ указан номер телефона, по которому можно обратиться за помощью всем представителям футбольного сообщества. В том числе и арбитрам. Центр делает все возможное, чтобы помочь как можно большему количеству людей, пострадавших от боевых действий и нуждающихся в такой помощи.

Что касается Александра Крана, то мы знаем о его ранении и оказываем необходимую поддержку. Александром сейчас заботится лично глава областной ассоциации Виктор Коваленко", – сказал Городчук в комментарии UA-Football.

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