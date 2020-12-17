Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення про покарання наставника Динамо Мірчі Луческу за вихід на футбольне поле у поєдинку УПЛ.

КДК УАФ розглянула справу про поведінку Мірчі Луческу в матчі проти Колоса та ухвалила рішення про застосування до нього санкції у вигляді попередження та відсторонення на один матч умовно, інформує офіційний сайт асоціації.

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Зауважимо, що в рапортах головного арбітра та четвертого рефері зустрічі не було згадано про епізод, коли румунський фахівець вийшов у центр поля. Саме рішення ж було ухвалено на підставі запису в рапорті делегата матчу.

Нагадаємо, динамівський наставник не був задоволений діями арбітра Ігоря Пасхала, зокрема вилученням Шепелєва, та вибіг на середину футбольного поля, емоційно обурюючись. Після цих дій Луческу тимчасово покинув технічну зону, але через кілька миттєвостей повернувся та слідкував за зустріччю, яка завершилась бойовою нічиєю 2:2.

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