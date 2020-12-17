Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение о наказании наставника Динамо Мирчи Луческу за выход на футбольное поле в поединке УПЛ.

КДК УАФ рассмотрел дело о поведении Мирчи Луческу в матче против Колоса и принял решение о применении к нему санкции в виде предупреждения и отстранения на один матч условно, информирует официальный сайт ассоциации.

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Заметим, что в рапортах главного арбитра и четвертого рефери встречи не было упомянуто об эпизоде, когда румынский специалист вышел в центр поля. Само решение было принято на основании записи в рапорте делегата матча.

Напомним, динамовский наставник не был доволен действиями арбитра Игоря Пасхала, в частности удалением Шепелева, и выбежал на середину футбольного поля, эмоционально возмущаясь. После этих действий Луческу временно покинул техническую зону, но через несколько мгновений вернулся и следил за встречей, которая завершилась боевой ничьей 2:2.

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