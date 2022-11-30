Українська асоціація футболу найближчим часом хоче провести засідання виконкому, повідомляє Tribuna.

Арешт Павелка і Запісоцького: адвокат УАФ назвав персону, якій віддали "резонансні" гроші

На ньому планується скликати позачерговий конгрес УАФ (орієнтовно – на 20 грудня), де оберуть нового президента УАФ та керівний склад організації.

Вибори можуть відбутися попри рішення Печерського суду про заборону розглядати на конгресі обрання президента, віце-президентів, членів виконкому та аудиторського органу УАФ.

Нагадаємо, конгрес УАФ мав пройти ще 7 березня, але його відклали через початок повномасштабної війни. Тоді єдиним кандидатом на посаду президента УАФ був Андрій Павелко. До слова, напередодні йому та генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому суд обрав запобіжний захід у справі про розкрадання грошей на футбольних полях – 2 місяці арешту. Обидва вийшли під заставу у 9 млн 880 тисяч гривень.

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