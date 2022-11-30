Украинская ассоциация футбола в ближайшее время намерена провести заседание исполкома, сообщает Tribuna.

Арест Павелко и Записоцкого: адвокат УАФ назвал персону, которой отдали "резонансные" деньги

На нем планируется созвать внеочередной конгресс УАФ (ориентировочно – на 20 декабря), где изберут нового президента УАФ и руководящий состав организации.

Выборы могут состояться, несмотря на решение Печерского суда о запрете рассматривать на конгрессе избрание президента, вице-президентов, членов исполкома и аудиторского органа УАФ.

Напомним, конгресс УАФ должен был пройти еще 7 марта, но его отложили из-за начала полномасштабной войны. Тогда единственным кандидатом на пост президента УАФ был Андрей Павелко. К слову, накануне ему и генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому суд избрал меру пресечения по делу о хищении денег на футбольных полях – 2 месяца ареста. Оба вышли под залог в 9 млн 880 тысяч гривен.

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