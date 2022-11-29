Юрист по справі УАФ Денис Бугай заявив, що кошти, які нібито розкрадало керівництво структури, були направлені на цілком законні цілі і потреби.

"Сьогодні було засідання Печерського суду. На жаль, суд не дослухався до наших аргументів і ухвалив рішення про арешт з можливістю внесення застави. Заставу вже сплачено. Вона сплачена УАФ. Наразі завершуються юридичні процедури щодо підтвердження платежу. І сподіваємося, що незабаром Павелко з’явиться в офісі УАФ і продовжить виконання своїх обов’язків.

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Термін арешту становив 2 місяці, а застава 9 мільйонів 880 тисяч гривень. Наразі Павелко перебуває в Головному управлінні поліції у слідчого. УАФ чекає, що за кілька годин питання з заставою вирішиться і Павелка відпустять (оригінал коментаря опублікований о 16:08 – прим. Футбол 24). Ми категорично незгодні з рішенням суду і взагалі з кримінальним провадженням.

Слідство заявляє, що є заволодіння коштами УАФ. Це неправда. Кошти, про які мова – це була виплата за послуги, які надавав УАФ відомий футбольний суддя П'єрлуїджі Колліна. Вони мали всі ці докази, але ці докази в суд не передали, а сховали.

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Це кримінальне провадження понад 3 роки розслідувалося НАБУ, і Офіс генерального прокурора дійшов висновку ще рік тому, що будь-яких ознак злочину зі сторони Павелка немає, і передав цю справу в поліцію. І от минув рік – і чомусь ні з того ні з сього, без будь-яких додаткових дій була пред’явлена ця підозра. Крім того, у справі повністю відсутня експертиза.

Мова не про державні кошти, а про гроші Федерації, бо за останні 7 років Федерація не отримувала жодного бюджетного фінансування. Крім того, у справі немає потерпілого. Це рішення будуть оскаржувати", – заявив Бугай у коментарі Українській правді.

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