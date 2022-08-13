"Взяв участь у двох дуже важливих зустрічах з підготовки старту чемпіонату України сезону 2022/23. В Будинку футболу мав нагоду поспілкуватися з учасниками Конференції ПФЛ під керівництвом президента організації Олександра Каденка.

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А пізніше під головуванням виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого і разом з представниками клубів Прем’єр-ліги обговорили майбутній старт чемпіонату УПЛ. І для УАФ, і для керівництва Прем’єр-ліги та ПФЛ головним питанням підготовки до старту змагань є безпека всіх її учасників. Цього ж дня ми отримали погоджений військовими, правоохоронними органами, Мінмолодьспорту і місцевою владою протокол безпеки проведення чемпіонату, який стане першим в історії турніром в умовах повномасштабної війни.

Зі свого боку УАФ готова підтримати у цей непростий час клуби на матчах УПЛ, ПФЛ, жіночих команд і U-19 та взяти на себе фінансування арбітражу, а також застосування на поєдинках УПЛ технології VAR", – написав Павелко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, старт УПЛ заплановано на 23 серпня.

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