Одразу 10 клубів вимушено відмовились від участі у розіграші Першої ліги 2022/23. ПФЛ на своєму офіційному сайті вже затвердила склад учасників на наступний сезон – чемпіонат буде поділений на 2 групи по 8 команд за територіальним принципом.

Карпати обіграли Ниву в дербі Галичини – новачок забив дебютний гол вже на 3-й хвилині

Група А: Буковина, Діназ, Епіцентр, Карпати Львів, Нива Тернопіль, Полісся, Прикарпаття, ФСК Маріуполь.

Група Б: Гірник-Спорт, Кремінь, ЛНЗ, Металург Запоріжжя, Полтава, Скорук, Чернігів.

Перший етап проводитиметься в два кола по 14 турів. 1-4 місця кожної з груп формують групу, в якій боротимуться за путівки до УПЛ. 5-8 місця формують групу за право грати в Першій лізі з урахуванням ігор між собою на першому етапі. Команди з групи А в другому етапі гратимуть виключно з командами з групи Б. Перший тур запланований на 27 серпня.

У Другій лізі буде лише 11 учасників у новому сезоні. Перше місце підвищується в класі напряму, друге місце зіграє стиковий матч із передостаннім місцем Першої ліги.

Учасники Другої ліги: Васт, Звягель, Кремінь-2, Металург-2 Запоріжжя, Нива Бузова, Нива Вінниця, Реал Фарма, Рубікон, Хуст Сіті, Чайка, Полісся-2.

Слід зауважити, що у разі підтвердження ФК Десна та ФК Маріуполь участі у чемпіонаті УПЛ сезону 2023/24, матчі плей-офф не проводяться, кількість команд УПЛ збільшується до 18. У разі, якщо тільки один із зазначених клубів підтверджує участь – тоді команда, що посіла чотирнадцяте місце у Прем’єр-лізі та команда, що посіла третє місце у другому етапі змагань Першої ліги у групі "Чемпіонська", бере участь в етапі плей-офф за право грати у чемпіонаті України серед клубів Прем'єр-ліги сезону 2023/24. Етап плей-офф складається з двох матчів, по одному на полі кожної з команд-учасниць. Господар поля визначається шляхом жеребкування.

"Калмик чи бурят дивиться у паспорт: "Ціль поїздки?": бешкетував з Несмачним у Криму, шокував Динамо, друг загинув у ДТП