"Принял участие в двух очень важных встречах по подготовке старта чемпионата Украины сезона 2022/23. В Доме футбола имел возможность пообщаться с участниками Конференции ПФЛ под руководством президента организации Александра Каденко.

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А позже под председательством исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого и вместе с представителями клубов Премьер-лиги обсудили предстоящий старт чемпионата УПЛ. И для УАФ, и для руководства Премьер-лиги и ПФЛ главным вопросом подготовки к старту соревнований является безопасность всех ее участников. В этот же день мы получили согласованный военными, правоохранительными органами, Минмолодежьспорта и местными властями протокол безопасности проведения чемпионата, который станет первым в истории турниром в условиях полномасштабной войны.

Со своей стороны, УАФ готова поддержать в это непростое время клубы на матчах УПЛ, ПФЛ, женских команд и U-19 и взять на себя финансирование арбитража, а также применение на поединках УПЛ технологии VAR", – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, старт УПЛ запланирован на 23 августа.

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