Сьогодні, 26 вересня, на Кіпрі відбулося засідання Виконавчого комітету УЄФА. Чиновники ухвалили низку важливих рішень, але все затьмарило блюзнірство керівного органу європейського футболу.

Дискваліфікація Росії з єврокубків та турнірів збірних – Чеферін озвучив термін дії відсторонення

УЄФА зробив перший крок до повернення росіян на міжнародну футбольну арену. "Виконавчий комітет звернувся до адміністрації союзу з проханням запропонувати технічне рішення, яке б дозволило повернути російські команди U17 (дівчат і хлопців), навіть якщо жеребкування турнірів уже відбулося. Усі матчі російських команд проводяться без прапора країни, гімну, національної екіпіровки і не на території Росії", – йдеться у повідомленні прес-служби УЄФА.

"Відсторонення російських дорослих команд відображає зобов’язання УЄФА протистояти насильству та агресії. "Ми сповнені рішучості дотримуватися такої позиції, доки не закінчиться війна й не відновиться мир. Але, забороняючи дітям брати участь у наших змаганнях, ми не тільки не визнаємо та не підтримуємо фундаментальне право на їхній цілісний розвиток, але й прямо дискримінуємо їх", – мотивував рішення комітету президент УЄФА Александер Чеферін.

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