Андрей Павелко и Андрей Шевченко – бывший и нынешний президенты УАФ / УАФ

Украинская ассоциация футбола на своем сайте обнародовала предварительные результаты проверки ее деятельности за 2015-2023 гг., которую проводит независимая аудиторская компания AC Crowe Ukraine.

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На данном этапе было выявлено отток активов УАФ в размере 1 млрд 342 млн 900 тыс. грн. Основные убытки вызваны операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров/работ/ услуг.

Отмечается, что приведенные данные являются предварительными и подлежат окончательному утверждению. Финальные результаты проверки будут обнародованы после завершения анализа (в течение трех месяцев).

Напомним, Андрей Шевченко стал руководителем УАФ 25 января, заменив на этом посту Андрея Павелко.

К слову, AC Crowe Ukraine – независимая аудиторская компания, член международной аудиторской сети Crowe Global, которая является восьмой по величине глобальной аудиторской сетью мира (эта сеть состоит из независимых аудиторских и консультационных фирм в более 150-ти странах мира и имеет 798 офисов).

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