УАФ обрала 11 гравців чемпіонату України, які найкраще проявили себе у 2020 році.

Команда майже повністю сформована з представників Динамо і Шахтаря. Кияни делегували 6 гравців, а "гірники" – 4, повідомляє офіційний сайт УАФ. До цієї компанії увірвався форвард Захеді Шахаб, який взимку змінив Олімпік на Зорю.

Скрипник виборов звання найкращого тренера України 2020 року

Воротар: Георгій Бущан (Динамо);

Захисники: Віталій Миколенко, Ілля Забарний (обидва – Динамо), Микола Матвієнко, Додо (обидва – Шахтар);

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон (обидва – Шахтар), Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков (усі – Динамо);

Нападник: Шахаб Захеді (Олімпік).

Нагадаємо, що Циганкова визнали найкращим гравцем України за підсумками 2020 року, а Тайсона – найкращим легіонером.

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