УАФ объявила символическую сборную Украины 2020 года – гегемонию Динамо и Шахтера прервал только один игрок
УАФ выбрала 11 игроков чемпионата Украины, которые лучше всех проявили себя в 2020 году.
Команда почти полностью сформирована из представителей Динамо и Шахтера. Киевляне делегировали 6 игроков, а "горняки" – 4, сообщает официальный сайт УАФ. В эту компанию ворвался форвард Захеди Шахаб, который зимой сменил Олимпик на Зарю.
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Вратарь: Георгий Бущан (Динамо);
Защитники: Виталий Миколенко, Илья Забарный (оба – Динамо), Николай Матвиенко, Додо (оба – Шахтер);
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон (оба – Шахтер), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков (все – Динамо);
Нападающий: Шахаб Захеди (Олимпик).
Напомним, что Цыганкова признали лучшим игроком Украины по итогам 2020 года, а Тайсона – лучшим легионером.
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