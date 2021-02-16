УАФ выбрала 11 игроков чемпионата Украины, которые лучше всех проявили себя в 2020 году.

Команда почти полностью сформирована из представителей Динамо и Шахтера. Киевляне делегировали 6 игроков, а "горняки" – 4, сообщает официальный сайт УАФ. В эту компанию ворвался форвард Захеди Шахаб, который зимой сменил Олимпик на Зарю.

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Вратарь: Георгий Бущан (Динамо);

Защитники: Виталий Миколенко, Илья Забарный (оба – Динамо), Николай Матвиенко, Додо (оба – Шахтер);

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон (оба – Шахтер), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков (все – Динамо);

Нападающий: Шахаб Захеди (Олимпик).

Напомним, что Цыганкова признали лучшим игроком Украины по итогам 2020 года, а Тайсона – лучшим легионером.

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