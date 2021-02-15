Найкращим тренером української Прем'єр-ліги було обрано коуча луганської Зорі Віктора Скрипника.

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51-річний фахівець випередив наставника чернігівської Десни Олександра Рябоконя і головного тренера київського Динамо Мірчу Луческу.

Нагадаємо, Скрипник очолив Зорю у червні 2019 року, замінивши на посаді Юрія Вернидуба. За підсумками минулого сезону луганська команда завоювала бронзу УПЛ.

У поточному сезоні "мужики" йдуть четвертими, маючи у своєму активі після 14-ти турів 23 пункти. Стільки ж у Десни, однак у луганців є гра в запасі.

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