Скрипник виборов звання найкращого тренера України 2020 року
22:08 - Читать на русском
Наставник "мужиків" удостоївся чергового визнання на батьківщині.
Найкращим тренером української Прем'єр-ліги було обрано коуча луганської Зорі Віктора Скрипника.
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51-річний фахівець випередив наставника чернігівської Десни Олександра Рябоконя і головного тренера київського Динамо Мірчу Луческу.
Нагадаємо, Скрипник очолив Зорю у червні 2019 року, замінивши на посаді Юрія Вернидуба. За підсумками минулого сезону луганська команда завоювала бронзу УПЛ.
У поточному сезоні "мужики" йдуть четвертими, маючи у своєму активі після 14-ти турів 23 пункти. Стільки ж у Десни, однак у луганців є гра в запасі.
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