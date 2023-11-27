Процедура скликання позачергового конгресу УАФ офіційно розпочалася – Асоціація отримала письмові рішення від 3/4 усіх членів УАФ.

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Як повідомляє офіційний сайт УАФ, ФІФА та УЄФА вже були поінформовані. Зазначається, що позачерговий конгрес повинен проводитися не пізніше ніж за 60 днів із дати отримання адміністрацією УАФ належним чином оформлених пропозицій.

Таким чином, адміністрація Української асоціації футболу запропонувала членам виконкому провести позачерговий Конгрес УАФ 25 січня 2024 року.

Нагадаємо, що скликання позачергового конгресу УАФ необхідний для усунення Андрія Павелка з посади президента Асоціації. У 2022 році він отримав підозру щодо розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів. Йому було обрано запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 9,9 млн грн. Застава була внесена. Влітку 2023-го суд змінив йому запобіжний захід – нині Павелко перебуває у СІЗО та відсторонений від посади президента УАФ.

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