Перший віце-президент УАФ Анатолій Дем'яненко оголосив про відхід з АВФУ.

"У вересні позаминулого року у непростій ситуації мене попросили очолити Асоціації ветеранів футболу України у статусі виконувача обов'язків.

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Я погодився і робив усе, чим міг бути корисним. Поки що обставини склалися так, що я вирішив піти з посади керівника АВФУ. Це рішення я ухвалив з особистих причин. Наразі я продовжую працювати в УАФ і залишаюся у футболі, бо футбол – це моє життя", – цитує Дем'яненка офіційний сайт УАФ.

До слова, про своє рішення 64-річний чиновник повідомив після проведення міні-футбольного турніру пам'яті захисника Донецького аеропорту, бійця 95 окремої десантно-штурмової бригади Руслана Боровика.

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