Процедура созыва внеочередного конгресса УАФ официально началась – Ассоциация получила письменные решения от 3/4 всех членов УАФ.

Демьяненко ушел с должности руководителя Ассоциации ветеранов футбола

Как сообщает официальный сайт УАФ, ФИФА и УЕФА уже были проинформированы. Отмечается, что внеочередной конгресс должен проводиться не позднее чем через 60 дней с даты получения администрацией УАФ надлежащим образом оформленных предложений.

Напомним, что созыв внеочередного конгресса УАФ необходим для отстранения Андрея Павелко с должности президента Ассоциации. В 2022 году он получил подозрение относительно хищения средств при строительстве футбольных полей. Ему была избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 9,9 млн грн. Залог был внесен. Летом 2023-го суд изменил ему меру пресечения – сейчас Павелко находится в СИЗО и отстранен от должности президента УАФ.

Де Кревсун? Оцінюємо скандальний список Олега Кузнєцова