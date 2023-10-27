Українська асоціація футболу звернулася до Союзу європейських футбольних асоціацій з вимогою запобігти включенню клубів з окупованих територій України до турнірів країни-агресора.

"Змушені вчергове звернутися щодо питання, яке неодноразово обговорювали з вами протягом останнього року, а саме – протиправних дій російської терористичної держави та РФС щодо української держави та футболу.

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У даному випадку — щодо спроб інтегрувати футбольні клуби з тимчасово окупованих регіонів України до російських національних чемпіонатів, що наразі просувається вперед без жодних перешкод та обмежень. Попри правовий аспект, згідно з яким УЄФА у 2014 році надав тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим особливий статус, який має забезпечити її захист від загарбницької поведінки Росії.

Нещодавно заступник міністра спорту Росії Одес Байсултанов заявив, що футбольні клуби з окупованих територій України повинні бути включені в чемпіонати Росії, зазначивши також, що виключення кримських клубів із другого дивізіону чемпіонату Росії у 2014 році згідно з вимогами УЄФА було помилкою, і Росія "не має перейматися позицією УЄФА й ФІФА".

Ми більш ніж стурбовані тим, як розвивається ситуація, і просимо УЄФА звернути особливу увагу та вжити рішучих заходів щодо описаного вище порушення, беззаконня та прояву виключної неповаги до всієї футбольної родини", – йдеться в офіційній заяві УАФ.

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