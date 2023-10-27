Украинская ассоциация футбола обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций с требованием предотвратить включение клубов с оккупированных территорий Украины в турниры страны-агрессора.

"Вынуждены в очередной раз обратиться по вопросу, который неоднократно обсуждали с вами в течение последнего года, а именно – противоправных действий российского террористического государства и РФС в отношении украинского государства и футбола.

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В данном случае – относительно попыток интегрировать футбольные клубы с временно оккупированных регионов Украины в российские национальные чемпионаты, что сейчас продвигается вперед без всяких препятствий и ограничений. Несмотря на правовой аспект, согласно которому УЕФА в 2014 году предоставил временно оккупированной Автономной Республике Крым особый статус, который должен обеспечить ее защиту от захватнического поведения России.

Недавно заместитель министра спорта России Одес Байсултанов заявил, что футбольные клубы с оккупированных территорий Украины должны быть включены в чемпионаты России, отметив также, что исключение крымских клубов из второго дивизиона чемпионата России в 2014 году согласно требованиям УЕФА было ошибкой, и Россия "не должна беспокоиться о позиции УЕФА и ФИФА".

Мы более чем обеспокоены тем, как развивается ситуация, и просим УЕФА обратить особое внимание и принять решительные меры в отношении описанного выше нарушения, беззакония и проявления исключительного неуважения ко всей футбольной семье", – говорится в официальном заявлении УАФ.

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