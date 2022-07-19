Іспанський виробник екіпірування для спортивних команд кілька днів тому потрапив у скандал. Річ у тім, що Joma розробила форму для окупантських клубів. Це вже зашквар, але ця ж компанія є технічним спонсором збірної України.

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Минуло кілька днів, а УАФ так і не спромоглася прокоментувати ситуацію на своїх офіційних ресурсах. Однак журналістам видання Tribuna вдалося отримати відповідь на свій запит. Щоправда, конкретики їй бракує. Таке враження, що жодної презентації форм окупантських команд не було.

"УАФ Маркетинг надіслав запит в головний офіс іспанської компанії Joma щодо спонсорства російських та білоруських футбольних клубів і отримав наступну відповідь. "Головний офіс компанії Joma зупинив усі спонсорські контракти з російськими і білоруськими спортивними командами через початок повномасштабної військової агресії РФ проти України", – йдеться у заяві УАФ.

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