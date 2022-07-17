Виробник спортивного одягу Joma представив нове обмундирування для російських клубів ЦСКА та Ахмат, повідомляє прес-служба "коней".

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Здавалося б, яка нам різниця до того, що відбувається "за поребриком"? Joma – технічний спонсор національної збірної України з 2017 року.

Міжнародні спортивні бренди не поспішають розривати контракти з російськими клубами. Минулого сезону всі команди РПЛ одягали виключно іноземні бренди – Nike, Adidas, Puma, Joma, Jako, Macron. Після початку повномасштабної війни в України висновки зробив лише американський Nike, повністю вийшовши з російського ринку.

Цікаво, що у попередньому чемпіонаті Joma працювала лише з ЦСКА. Тепер до її клієнтської бази додався кадирівський Ахмат із Грозного. Окрім того, після відходу Nike іспанці ведуть переговори про співпрацю і з Зенітом.

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