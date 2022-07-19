Испанский производитель экипировки для спортивных команд несколько дней назад попал в скандал. Дело в том, что Joma разработала форму для оккупантских клубов. Это уже зашквар, но эта компания также является техническим спонсором сборной Украины.

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Прошло несколько дней, а УАФ так и не смогла прокомментировать ситуацию на своих официальных ресурсах. Однако журналистам издания Tribuna удалось получить ответ по своему запросу. Правда, конкретики ему не хватает. Такое впечатление, что никакой презентации форм оккупантских команд не было.

"УАФ Маркетинг направил запрос в головной офис испанской компании Joma по поводу спонсорства российских и белорусских футбольных клубов и получил следующий ответ. "Главный офис компании Joma остановил все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами из-за начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины", – говорится в заявлении УАФ.

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