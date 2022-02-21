"Він написав мені, бажаючи дізнатися, чи я справді переходжу сюди, а я не хотів його турбувати, враховуючи його ситуацію, але ми трохи спілкувалися.

Хаві не збирається захищати Дембеле від гніву Камп Ноу: "Він буде грати тоді, коли нам потрібно"

У нас був чудовий сезон у Борусії, він – неймовірний футболіст. Усман – один із найкращих у роботі з м'ячем, і він чудово грає у нападі. Щиро кажучи, я радий, що він тут. Коли я приїхав, то сказав йому: "Друже, ти мусиш залишитися". Я не знаю, чи станеться це, але можу лише зазначити, що в житті можливо все", – цитує Обамеянга Mundo Deportivo.

Зауважимо, контракт Усмана Дембеле закінчується влітку цього року, а керівництво "блаугранас" поки не змогло домовитись про продовження співпраці.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ