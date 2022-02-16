"Усман буде важливим гравцем до кінця сезону, я впевнений. Його участь не буде сильно залежати від того, граємо ми вдома чи в гостях.

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Ми просто будемо оцінювати його здатність нав'язати конкуренцію. В матчі з Еспаньйолом він нам уже допоміг. Це ще один футболіст у складі, і він буде грати тоді, коли нам потрібно", – наводить слова Хаві AS.

Нагадаємо, Барселона хотіла відсторонити Дембеле через відмову підписувати новий контракт, але потім передумала.

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