Хаві не збирається захищати Дембеле від гніву Камп Ноу: "Він буде грати тоді, коли нам потрібно"
Наставник Барселони Хаві запевнив, що на практику Усмана Дембеле впливатимуть виключно ігрові фактори.
"Усман буде важливим гравцем до кінця сезону, я впевнений. Його участь не буде сильно залежати від того, граємо ми вдома чи в гостях.
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Ми просто будемо оцінювати його здатність нав'язати конкуренцію. В матчі з Еспаньйолом він нам уже допоміг. Це ще один футболіст у складі, і він буде грати тоді, коли нам потрібно", – наводить слова Хаві AS.
Нагадаємо, Барселона хотіла відсторонити Дембеле через відмову підписувати новий контракт, але потім передумала.
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