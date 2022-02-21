"Он написал мне, желая узнать, действительно ли я перехожу сюда, а я не хотел его беспокоить, учитывая его ситуацию. Мы немного общались.

Хави не собирается защищать Дембеле от гнева Камп Ноу: "Он будет играть тогда, когда нам нужно"

У нас был отличный сезон в Борусии, он – невероятный футболист. Усман – один из лучших в работе с мячом, и он отлично играет в нападении. Честно говоря, я рад, что он здесь. Когда я приехал, то сказал ему: "Друг, ты должен остаться". Я не знаю, произойдет ли это, но могу лишь отметить, что в жизни возможно все", – сказал Обамеянга Mundo Deportivo .

Заметим, контракт Усмана Дембеле истекает летом этого года, а руководство "блаугранас" пока не смогло договориться о продолжении сотрудничества с ним.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ