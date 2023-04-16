"У збірній України Максимова не буде": журналіст пролив світло на майбутній клуб екс-тренера Ворскли
Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, коли повернеться до тренерської роботи Юрій Максимов.
"У збірній України Максимова не буде, це є об'єктивною реальністю. Щодо клубів – деякі процеси відбуваються.
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Є інтерес з боку клубу, який, найімовірніше, з наступного сезону гратиме в УПЛ. Але поки що не час відкривати карти.
Максимов голодний до роботи. Це людина, яка ніколи не буде ставити на перший план гроші. Тому шанси побачити його в УПЛ наступного сезону – 50% плюс", – сказав Співаковський в ефірі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, останнім місцем роботи Максимова була Ворскла, яку він залишив у червні 2022 року.
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