"У збірній України Максимова не буде, це є об'єктивною реальністю. Щодо клубів – деякі процеси відбуваються.

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Є інтерес з боку клубу, який, найімовірніше, з наступного сезону гратиме в УПЛ. Але поки що не час відкривати карти.

Максимов голодний до роботи. Це людина, яка ніколи не буде ставити на перший план гроші. Тому шанси побачити його в УПЛ наступного сезону – 50% плюс", – сказав Співаковський в ефірі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, останнім місцем роботи Максимова була Ворскла, яку він залишив у червні 2022 року.

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