"В сборной Украины Максимова не будет, это является объективной реальностью. Относительно клубов – некоторые процессы происходят.

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Есть интерес со стороны клуба, который, вероятнее всего, со следующего сезона будет играть в УПЛ. Но пока что не время открывать карты.

Максимов голоден к работе. Это человек, который никогда не будет ставить на первый план деньги. Поэтому шансы увидеть его в УПЛ в следующем сезоне – 50% плюс", – сказал Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".

Напомним, последним местом работы Максимова была Ворскла, которую он покинул в июне 2022 года.

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