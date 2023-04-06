"Який Біліч? Я проти нього нічого не маю, але у нас своїх тренерів навалом. Є Михайличенко, Дем'яненко, Максимов, Скрипник. Хочеться, щоб збірну свій тренував.

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Для мене ідеальний варіант – це Максимов. Він і комунікабельний, і побитися може. Тож, якщо Зінченко щось не те скаже, то Максимов і стусанів може надавати. Скрипник теж непоганий варіант. Думаю, заради збірної він покине Ворсклу, головне – щоб запропонували", – поділився Леоненко в коментарі Fanday.

Нагадаємо, на березневий матч проти збірної Англії Україну вивів Руслан Ротань, який виконував обов'язки головного тренера. На посаду сватають Сергія Реброва, а як альтернативу називають Славена Біліча.

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