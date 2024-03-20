Німецький футбольний союз має намір продовжити співпрацю з Юліаном Нагельсманном, чий контракт розрахований до кінця липня 2024 року.

Контракт головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсманна з Німецьким футбольним союзом (DFB) обмежений до закінчення чемпіонату Європи. DFB хоче продовжити з 36-річним фахівцем новий довгостроковий контракт перед Євро-2024 – угода діятиме за умови досягнення певних результатів.

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Як інформує Kicker, вихід із групи на Євро-2024 не вважатиметься успіхом. Очевидно, йдеться про досягнення Бундестім фінальних стадій турніру.

За переговори з Нагельсманном з питання нового контракту відповідатимуть спортивні директори DFB Андреас Реттіг і Руді Феллер. "З успішними тренерами не прощаються", – зазначив Реттіг.

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