Немецкий футбольный союз намерен продолжить сотрудничество с Юлианом Нагельсманном, чей контракт рассчитан до конца июля 2024 года.

Контракт главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна с Немецким футбольным союзом (DFB) ограничен до окончания чемпионата Европы. DFB хочет продлить с 36-летним специалистом новый долгосрочный контракт перед Евро-2024 – соглашение будет действовать при достижении определенных результатов.

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Как информирует Kicker, выход из группы на Евро-2024 не будет считаться успехом. Очевидно, речь идёт о достижении Бундестим финальных стадий турнира.

За переговоры с Нагельсманном по вопросу нового контракта будут отвечать спортивные директоры DFB Андреас Реттиг и Руди Фёллер. "С успешными тренерами не расстаются", – отметил Реттиг.

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