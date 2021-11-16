"У його віці я не міг контролювати м'яч": Вієрі розсміявся з клаусули Холанда
22:56 - Читать на русском
Екс-форвард збірної Італії Крістіан Вієрі в захваті від рівня гри нападника дортмундської Борусії та збірної Норвегії Ерлінга Холанда.
"Я ніколи не бачив гравця рівня Холанда у його віці.
Реал зневірився у підписанні Холанда, який обрав інший топ-чемпіонат, – журналіст
Клаусула в розмірі 80 млн євро? Та він коштує всі 200 мільйонів! Він робить різницю, а я у його віці навіть не був здатен контролювати м'яч. Я б підписав Холанда або Душана Влаховіча без зволікань", – цитує легендарного бомбардира інсайдер Фабріціо Романо в своєму твіттері.
До слова, в нинішньому сезоні Ерлінг Холанд провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів.
Історії великих футболістів: Крістіан Вієрі
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