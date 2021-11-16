Екс-форвард збірної Італії Крістіан Вієрі в захваті від рівня гри нападника дортмундської Борусії та збірної Норвегії Ерлінга Холанда.

"Я ніколи не бачив гравця рівня Холанда у його віці.

Реал зневірився у підписанні Холанда, який обрав інший топ-чемпіонат, – журналіст

Клаусула в розмірі 80 млн євро? Та він коштує всі 200 мільйонів! Він робить різницю, а я у його віці навіть не був здатен контролювати м'яч. Я б підписав Холанда або Душана Влаховіча без зволікань", – цитує легендарного бомбардира інсайдер Фабріціо Романо в своєму твіттері.

До слова, в нинішньому сезоні Ерлінг Холанд провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів.

Історії великих футболістів: Крістіан Вієрі