Экс-форвард сборной Италии Кристиан Виери в восторге от уровня игры нападающего дортмундской Боруссии и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

"Я никогда не видел игрока уровня Холанда в его возрасте.

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Клаусула в размере 80 млн евро? Да он стоит все 200 миллионов! Он делает разницу, а я в его возрасте даже не мог контролировать мяч. Я бы подписал Холанда или Душана Влаховича без промедлений", – цитирует легендарного бомбардира инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере.

К слову, в нынешнем сезоне Эрлинг Холланд провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей.

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