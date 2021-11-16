Мадридський колектив, схоже, не зможе дозволити собі підписання Кіліана Мбаппе та Ерлінга Холанда під час літнього трансферного вікна.

Чутки щодо майбутнього форварда Борусії Дортмунд не вщухають. В ефірі відомого іспанського футбольного шоу El Chiringuito журналіст Едуардо Інда припустив, що Холанд гратиме в Реалі разом із Мбаппе.

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Та ведучий програми Хосеп Педрерол одразу спростував це. Він заявив, що Реал переконаний у переході Ерлінга не в Прімеру, а в АПЛ. На Туманному Альбіоні претендентами на норвежця є Манчестер Сіті та Челсі. Відтак, мадридці зосередяться на підписанні Кіліана Мбаппе.

Нагадаємо, 21-річний форвард виступає за Борусію з січня 2020-го. Наприкінці поточного сезону у його контракті активується пункт про відступні в 75 мільйонів євро, та фінальна сума трансферу буде суттєво більшою, враховуючи запити агента.

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