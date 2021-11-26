"Гадаю, ця перемога була дуже важливою. Вже на початку у нас було два чи три моменти, але ми не забили. У Боуена був один, здається, ще у Ярмо. А потім у Ярмоленка вийшов чудовий удар головою з хорошої подачі Ніко Влашіча. Ну, і я реалізував пенальті. Це зробило для нас гру більш комфортною.

Феєрія Ярмоленка у відеоогляді матчу Рапід – Вест Хем – 0:2

Рапід – непогана команда. Ми знали, що вони не перестануть боротися, загалом вони грають у хороший футбол. Просто сьогодні наші хлопці виявилися для них надто сильними.

Так, ми посіли перше місце в нашій складній групі, але я все ще думаю, що попереду багато роботи. Очевидно, що чим далі ви просуваєтеся у змаганні, тим кращі команди ви отримуєте. Нам потрібно важко працювати в наступних раундах", – цитує Нобла офіційний сайт Вест Хема.

Ярмоленко забезпечив Вест Хему 1 місце – забив крутий гол у матчі ЛЄ, заробив пенальті та створив 2 супермоменти